Ilfattoquotidiano.it - “Elena Sofia Ricci? È una persona estremamente buona che ha un cuore veramente bello come Suor Angela”: Francesca Chillemi racconta “Che Dio Ci Aiuti 8”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’ottava stagione di “Che Dio ci”, che andrà in onda per dieci prime serate a partire da giovedì 27 febbraio su Rai 1, è ricca di novità con anche delle new entry nel cast.Azzurra () – che alla fine della scorsa stagione aveva preso i voti – si era prefigurata una vita tranquilla nel suo amato Convento degli Angeli Custodi insieme alle sue “ragazze”. Un evento inatteso, però, sconvolge i suoi piani: le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi e di occuparsi delle ragazze di una casa-famiglia a Roma: “La Casa del Sorriso”, dove ci sono ragazze complicate con storie di famiglie dissestate e un disperato bisogno di attenzioni.A chiedere ad Azzurra di svolgere questo nuovo compito, cambiando città e vita, è stata) che vuole aiutare il puntiglioso direttore della casa-famiglia, Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni), a salvare la struttura dalla chiusura.