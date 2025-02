Ilrestodelcarlino.it - Ecco la prima Stella al merito per gli Arcieri Bizantini

Glihanno conquistato la loroal’. Ladi bronzo alsportivo è stata assegnata dalla Fitarco per i risultati conseguiti nel 2024. Si tratta di una grande soddisfazione e orgoglio per il sodalizio giallorosso. Soddisfazione che, unita ai successi dei recenti Campionati italiani, ha stimolato l’organizzazione Trofeo Città di Ravenna, gara indoor 18 mt, cui hanno preso parte tantissimida tutta la regione, alla ricerca del risultato valido per il ranking del prossimo anno. Non solo organizzazione, ma anche risultati per gliravennati che hanno conquistato ben 15 podi individuali e 4 di squadra. Tanti i podi tra i giovani, sia individuali che a squadre. Nicole Morrongiello ha vinto l’oro nell’Olaf col punteggio di 475, che è anche il record personale.