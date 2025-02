Ilrestodelcarlino.it - Ecco il patto tra Ascoli e Recanati:: "Possibilità di collaborare insieme"

Una stretta di mano tra i due sindaci ha dato il via a una sorta di gemellaggio tra le amministrazioni comunali di. Nei giorni scorsi, infatti, all’Arengo si è svolto un incontro tra la giunta delle cento torri, guidata dal sindaco Marco Fioravanti, e quella di, capeggiata dal primo cittadino Emanuele Pepa. "È stata l’occasione per far conoscere le rispettive giunte comunali, ma soprattutto una bella opportunità per condividere reciprocamente idee e buone pratiche – ha spiegato il sindaco Fioravanti –. Abbiamo discusso delladiin merito a iniziative artistiche e culturali, anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra i due Comuni volto a valorizzare e mettere in rete gli elementi identitari delle rispettive realtà storiche e turistiche".