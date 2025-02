Lanazione.it - Ecco Gobletrotters, si salvi chi può. Ce n’è per tutti

Dopo aver appena concluso il fortunato "Divergente Tour", con 84 tappe in Italia e in altre 42 nazioni, quasi 80 sold-out e oltre 8.000 spettatori totali, il comico e autore italiano Andrea Paone è pronto a tornare sul palco con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy "Globetrotter", con appuntamento stasera alle 21 al teatro di Fauglia. Secondo la definizione Treccani, un Globetrotter è chi compie lunghi viaggi in giro per il mondo. Un’attitudine a immergersi completamente in culture e usanze diverse, vivendo il viaggio in modo totale. È proprio questo lo spirito che ispira Globetrotter, spettacolo di stand up comedy in cui il comico e autore italiano Paone, in un perfetto stile di comicità osservazionale e tagliente, conduce il pubblico in un viaggio attraverso le sue esperienze più audaci.