Liberoquotidiano.it - "Ecco cosa ci è arrivato dalla magistratura": Rita Dalla Chiesa denuncia le toghe rosse

La condanna di Andrea Delmastro, a ridosso del primo via libera in Parlamento al ddl Giustizia, non è passata inosservata. A esprimere i propri dubbi è. Per la deputata di Forza Italia quella ai danni del sottosegretario "è una sentenza politica, perché ci stiamo occupando della riforma della giustizia. I magistrati ci stanno mandando tanti segnali di belligeranza, ma a noi non importa nulla. Noi andiamo avanti". Arrivando a Napoli per la presentazione dei responsabili regionali del dipartimento Benessere animale di Forza Italia,commenta la condanna a 8 mesi per il caso Cospito: "Io credo in una grande fetta dellache è consapevole, poi c'è laingiusta, come c'è la giustizia ingiusta. Contro questa noi combattiamo". L'accusa nei confronti dell'esponente di Fratelli d'Italia è quella di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso Cospito.