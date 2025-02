Liberoquotidiano.it - "Ecco chi vogliamo cacciare dall'euro": Afd, la spallata che può far crollare la Ue

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Se non si rispettano i trattatipei, questi Paesi mettono a rischio l'": Tino Chrupalla, portavoce e capogruppo del partito tedesco Alternative für Deutschland, lo ha detto in un'intervista a La Stampa parlando dei Paesi dell'zona con alto indebitamento, tra cui l'Italia. "Nel nostro programma - ha aggiunto il portavoce del partito in corsa alle elezioni di domenica - c'è ancora l'uscita, perché è nei nostri principi fondamentali dal 2013. L'è diventato debole. Abbiamo alti tassi di inflazione nell'area, i trattati di Maastricht non vengono rispettati, per esempio nel caso del nuovo indebitamento in Italia. Ma dobbiamo discutere se non abbiamo perso il momento giusto per uscirne, se un'uscita non sarebbe troppo costosa per tutti. La domanda è: i Paesi dell'Unione monetaria possono aderire ai trattati in modo da stabilizzare la moneta?".