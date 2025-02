Liberoquotidiano.it - Ecco chi è l'accoltellatore 19enne di Berlino: una bomba sulla elezioni in Germania

L'uomo arrestato con l'accusa di essere il presunto autore dell'attacco con coltello che ieri sera ha ferito gravemente un turista spagnolo nei pressi del Memoriale dell'Olocausto aè unrichiedente asilo siriano. Lo riporta Bild, aggiungendo che il sospettato è stato identificato come Wassim al M.. Dopo il crimine è stato arrestato dalla polizia con le mani sporche di sangue. Ilvive in un centro di accoglienza per rifugiati a Lipsia. Le stanze sono attualmente sottoposte a perquisizione da parte della polizia. Secondo le informazioni, il sospettato avrebbe accoltellato al collo il turista spagnolo. Secondo la polizia, le condizioni del trentenne sono stabili dopo un intervento chirurgico d'urgenza. Il giovane siriano non aveva documenti, per questo motivo la sua identificazione dopo l'arresto ha richiesto più tempo del normale.