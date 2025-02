.com - Eccellenza / Il programma e gli arbitri della 23^ giornata

Leggi su .com

Il K Sport neocapolista al ‘Diana’ di Osimo. Per la Maceratese trasferta in quel del “Montefeltro”. Scontro diretto in casa per il Fabriano contro i Portuali: i cartai possono scappare dagli slot che condannerebbero con più percentuale ai playout. L’Alma Fano non va a Matelica: la società granata è in odor di liquidazione volontariaVALLESINA, 22 febbraio 2025 – Sempre meno sabbia nella clessidra diMarche.In arrivo domenica c’è la ventitreesima. Vista all’inverso, l’ottava di ritorno significa che mancano sette turni allo scadere.In altre parole, il tempo comincia ad avere un peso ingente rispetto agli obbiettivi in capo alle nostre sedici protagoniste.Lo sanno bene K Sport e Maceratese. Ogni errore nel restante percorso, ad un centimetro di distanza l’una dall’altra, potrebbe rappresentare un capovolgimento via via sempre più difficile da rovesciare ulteriormente sottostando alla pressione cocente del calendario.