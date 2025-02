Sport.quotidiano.net - Eccellenza: il doppio impegno dei bianconeri. Sansepolcro, continua la corsa alla Serie D

prosegue con successo il cammino parallelo campionato-Coppa Italia di, conquistando in quest’ultima l’accesso ai quarti di finale della fase nazionale, ma dopo 10 giorni senza partite ufficiali è atteso da un marzo che si preannuncia come un mese di ferro per i. Sette sono per ora le partite certe che la squadra disputerà e se dovesse superare anche il prossimo turno diverrebbero nove. Ilpotrebbe infatti giocare tutte le domeniche e tutti i mercoledì, e l’eventuale accesso alle semifinali di Coppa si combinerebbe, nella seconda metà, con due importanti scontri diretti in campionato: quello del 23 in casa dell’Angelana e quello del 30 fra le mura amiche contro il Pierantonio. Il tutto senza prendere sottogamba le sfide contro Pontevalleceppi, Castiglione del Lago e Tavernelle, in lizza per la salvezza o per posizioni di vantaggio nei playout.