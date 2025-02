Sport.quotidiano.net - Eccellenza Girone B. Derby aretino tra Bladaccio e Castiglionese. Foiano prova a sganciarsi dal treno playout

Gioca d’anticipo il campionato di, almeno per quanto riguarda ilB, e soprattutto per le formazioni aretine. Sono due le partite in calendario questo pomeriggio ed entrambe interessano squadre della provincia di Arezzo. Calcio di inizio alle 14.30 per iltra Valtiberina e Valdichiana. Ad Anghiari la Baldaccio Bruni affronterà la: tutte e due le formazioni vantano in panchina due allenatori subentrati. Da un lato Mario Palazzi, che ha tirato fuori da acque decisamente agitate la Baldaccio arrivando adesso a quota 33 punti, esattamente gli stessi di unaper buona parte del torneo in testa al campionato ma che dallo scorso 15 dicembre non festeggia più una vittoria. Un digiuno di successi che adesso vede i viola di Filippo Zacchei al quinto posto, a due lunghezze dal quarto dell’Affrico, e con il fiato sul collo di Rondinella Marzocco e appunto dell’avversario di giornata.