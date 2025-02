Metropolitanmagazine.it - È sempre più concreta la possibilità che Prada acquisti Versace

Gli analisti di Equita parlano “con prudenza” a un eventuale deal: maacquisirà? Questo è il rumor che gira ormai da qualche settimana. A dare le prime avvisaglie è il Sole24Ore. La testata parla infatti di un’esclusiva di quattro settimane ottenuta dal gruppo milanese per le trattative relative all’acquisizione del brand della Medusa da parte di Capri Holding.acquisisce? Cosa sappiamo fino a orasecondo gli analisti di Equitaavrebbe una solida posizione finanziaria netta (circa 450 milioni di cassa attesi a fine 2024), che lascia spazio per M&A. Dichiarano che “Da un lato pensiamo che, con le proprie competenze,possa rafforzare il posizionamento dinel lusso, sviluppare maggiormente la pelletteria ed efficientare l’operatività dei negozi; allo stesso tempo, tuttavia, alla luce delle performance recenti del marchio, vediamo potenzialmente il rilancio come un processo lungo e impegnativo, e che diluirebbe in parte l’equity story di crescita visibile e consistent dei marchi principali,e Miu Miu”.