È morto Tragedia nella notte il figlio del senatore vola giù dall’ottavo piano

Unaha scosso la città di Cosenza: Francesco Occhiuto,dell’ex sindaco edi Forza Italia Mario Occhiuto, è deceduto. Il giovane trentenne è precipitato dalla finestra della sua abitazione intorno alle 20 di ieri sera, venendo immediatamente trasportato in ospedale in condizioni disperate.Mario Occhiuto, padre della vittimaFin dal primo momento i medici hanno compreso la gravità della situazione. Francesco si trovava in casa con i suoi genitori quando, all’improvviso, è caduto. Trasportato d’urgenza all’ospedale Annunziata, i sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma le sue condizioni erano critiche. Si era ipotizzato un trasferimento a Catanzaro, ma la sua situazione non ne permetteva la fattibilità. Purtroppo, ogni tentativo di stabilizzarlo è risultato vano.