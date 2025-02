Ilrestodelcarlino.it - È morto Spagnulo. Il killer di Cianfrone era in cella a Parma. Fatale la malattia

E’nella notte, intorno alle 2, tra giovedì e venerdì, nell’ospedale di, Giuseppe, il 58enne operaio del comune di Spinetoli, condannato all’ergastolo, insieme alla moglie Francesca Angiulli, perché ritenuti responsabili dell’assassino del maresciallo dei carabinieri Antonio, avvenuto il 3 giugno del 2020, lungo il tratto di ciclopedonale di San Pio X a Spinetoli.era di origini pugliese, dopo i problemi con legge, nel 1994 era stato trasferito nel carcere di Ascoli, poi introdotto in un sistema di reinserimento sociale aveva avuto la possibilità di fare una borsa lavoro nel comune di Spinetoli, che successivamente si era trasformata in un contratto di lavoro a tempo indeterminato come operaio. Una persona dal passato difficile, ma che nel corso degli anni era riuscito a riscattarsi, a ricostruirsi una vita, riscuotendo rispetto, soprattutto da parte dei colleghi del Comune, che provavano per lui fiducia e stima.