Ilfattoquotidiano.it - È morto Howie, il granchio famoso sui social perché mangiava solo il caviale. L’appello della padrona: “Non bollite gli animali vivi”

Un messaggio per annunciarne la morte e i ringraziamenti a più di 1,8 milioni di persone che, attraverso le piattaforme, ne hanno seguito le ‘avventure’. Lo scorso 18 febbraio Laura Porter ha detto addio ail, il suo crostaceo domestico di nove anni ormai conosciuto in tutto il mondo. “Sono completamente distrutta. Non riesco a dirvi quanto significasse per me.se n’è andata serenamente, con dignità e conforto. Spero che il nostro messaggio continui a risuonare nel mondo – ha scritto in un post pubblicato sui profilidedicati al crostaceo –. I granchi sono senzienti e provano dolore. Nonli, né loro né altriera anziana e questa era la fine naturalesua vita straordinariamente lunga. Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato, ma sappiate che sono completamente distrutta”.