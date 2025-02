Sport.quotidiano.net - È derby salvezza. Lecco o Pro Patria. Chi vince si rilancia

e Proscendono in campo per conquistare importantissimi punti. Quello che andrà in scena oggi pomeriggio al Rigamonti Ceppi, con inizio alle 17.30, sarà unlombardo molto importante per il futuro di due formazioni che, partite con ben altri propositi, si ritrovano a combattere per evitare di retrocedere clamorosamente in serie D. Ildi Valente, quintultimo a quota 29, a -1 dalladiretta, proviene dal ko di Renate, maturato nei minuti finali. La Pro, in crisi nerissima sette giorni fa, ha superato la Clodiense ma si trova ancora al terzultimo posto con 21 punti al suo attivo. I blucelesti potranno contare sull’aiuto del pubblico amico (previste oltre 2500 persone sugli spalti) per centrare la seconda vittoria interna consecutiva e provare ad imboccare quella rotta necessaria per centrare quantomeno unadiretta ancora ampiamente alla portata.