Nerdpool.it - Dune: Awakening arriva il 20 maggio

Leggi su Nerdpool.it

Funcom ha annunciato la data di uscita di, il survival multiplayer open world ambientato su Arrakis, che arriverà su Steam il 20. I giocatori possono iniziare subito a esplorare il gioco con le modalità Character Creator e Benchmark, già disponibili su Steam.Un’esperienza epica su ArrakisIspirato al romanzo di Frank Herbert e ai film di, il gioco promette di offrire un’esperienza unica sia per i fan della saga che per gli appassionati di giochi di sopravvivenza. I giocatori potranno creare il proprio personaggio, selezionando pianeta natale, casta e mentore tra Swordmaster, Bene Gesserit, Mentat o Trooper. Le abilità iniziali dipenderanno dalla scelta effettuata, ma sarà possibile sbloccare e combinare tutte le scuole di apprendimento.La modalità Benchmark consente inoltre di testare le prestazioni del proprio hardware attraverso scene spettacolari, come il volo con un ornitottero e il pericoloso incontro con un verme della sabbia.