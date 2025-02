Inter-news.it - Dumfries sicuro: «Non guardiamo la classifica! Oggi importante»

Denzel non pensa alla classifica e testimonia la concentrazione dell'Inter prima della partita con il Genoa. L'intervento su Sky Sport.PARTITA – Denzel ha parlato in questo modo a pochi minuti dalla partita tra Inter e Genoa: «Questa è una partita molto importante come hai detto tu. Dopo la sconfitta con la Juventus dobbiamo tornare a vincere. Ci siamo allenati bene in questa settimana, ci siamo parlati molto e sappiamo cosa dobbiamo fare. Sappiamo l'importanza della partita e vogliamo riprendere la nostra strada. Siamo vicini al Napoli, ma non dobbiamo guardare la classifica perché adesso non è importante. Dobbiamo migliorarci e basta, non pensare ad altro»