Juventusnews24.com - Dumfries ribadisce: «Dopo la sconfitta contro la Juve vogliamo tornare forti». Poi svela questo retroscena sul post-partita di Torino

di RedazionentusNews24per quanto riguarda lala: tutte le dichiarazioni del giocatore dell’InterDenzelè intervenuto a Sky Sport prima di Inter Genoa, ritornando sullala.QUANTO POSSONO VALERE QUESTI 3 PUNTI STASERA PER REAGIRELA? – «Sì, è unamolto importante per noi stasera, come hai detto tu,lacon ladobbiamo. Ci siamo allenati molto bene in settimana, ci siamo parlati molto guardandoci negli occhi. Sappiamo dell’importanza delladi stasera e siamo pronti ad ottenere i 3 punti».Leggi suntusnews24.com