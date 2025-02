Inter-news.it - Dumfries: «Inter, ora tempo di dimostrare di voler vincere lo scudetto!»

È il momento di tornare in campo per l'Inter di Simone Inzaghi. A San Siro arriva il Genoa per la ventiseiesima giornata di Serie A. Ecco le dichiarazioni di Denzel Dumfries nel pre partita. INTER-GENOA – Tutto pronto per Inter-Genoa. Prima del fischio d'inizio della gara Denzel Dumfries viene intercettato da Dazn e dichiara: «Dopo la sconfitta contro la Juventus non è mai facile perché è il derby d'Italia e una partita importante. Questa settimana abbiamo lavorato tanto, abbiamo anche parlato con lo staff. Adesso è il momento di dimostrare che l'Inter vuole vincere il campionato. Sono contento del mio momento. Lavoro ogni giorno per crescere però per me è più importante guardare ogni giorno avanti».