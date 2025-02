Internews24.com - Dumfries a Sky: «Dopo la Juve ci siamo parlati guardandoci negli occhi. Il Napoli? C’è una cosa che non dobbiamo fare»

di RedazioneL’esterno dell’Inter, Denzel, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro il GenoaIntervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita di Inter Genoa, Denzelha presentato così il match di stasera a San Siro valevole per il 26° turno del campionato di Serie A.QUANTO POSSONO VALERE QUESTI 3 PUNTI STASERA PER REAGIRELA? – «Sì, è una partita molto importante per noi stasera, come hai detto tu,la sconfitta con latornare forti. Ciallenati molto bene in settimana, cimolto. Sappiamo dell’importanza della partita di stasera epronti ad ottenere i 3 punti».VINCERE METTEREBBE PRESSIONE AL? – «Penso chevicini col, sappiamoe nonguardare la classifica perché non è importante ora.