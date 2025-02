Internews24.com - Dumfries a Dazn: «Dopo la Juve abbiamo lavorato e parlato tanto. Vogliamo vincere il campionato»

di RedazioneDenzel, esterno dell’Inter, hacosi ai microfoni dinel pre gara della sfida contro il Genoa. Le sue dichiarazioniNel pre gara di Inter Genoa, Denzel, esterno nerazzurro, hacosi ai microfoni di, Ecco le dichiarazioni del giocatore olandese. QUANTO AVETE– «una sconfitta contro lanon è mai facile, è sempre una partita molto importante., ora dobbiamo dimostrare cheil»SEI MIGLIORATOQUEST’ANNO- «Sono contento, mi sento bene e lavoro ogni giorno per crescere. Per me è importante lavorare e guardare avanti»INTER GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALIINTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 11 Correa, 10 Lautaro.