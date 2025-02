Spazionapoli.it - Duello Napoli-Inter, Marotta non ha dubbi: “C’è una differenza fra noi e Conte”

Ultimissime calcionon ha alcuno: spiegata lafra l’e ildi.Questo weekend di Serie A sarà importantissimo per gli equilibri del campionato, a partire da stasera. Alle 20.45 scenderà infatti in campo l’per affrontare in casa il Genoa: con una vittoria i nerazzurri scavalcherebbero momentaneamente ilin classifica, impegnato domani alle 12.30 a Como.Ciò che rende cruciale questo weekend nell’ambito della lotta Scudetto è il fatto che questo sia l’ultimo prima della settimana che porterà all’incrocio fra le due squadre al Maradona di sabato prossimo: insomma, i prossimi giorni saranno per davvero quelli decisivi per l’assegnazione dello Scudetto.chiarisce: la scelta fra Scudetto e ChampionsHa parlato di tutti questi temi il presidente dell’Beppeai microfoni di “Sky Sport” prima del fischio d’inizio di-Genoa.