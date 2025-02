Latinatoday.it - Due nuovi orologi per il Comune, e l'ora sarà certificata

Leggi su Latinatoday.it

Anche uno rotto, due volte al giorno, segna l’ora esatta, come recita un vecchio adagio. Ma in piazza del Popolo il principaleo della città, quello che dalla fondazione spicca e svetta sul municipio, da settimane segna l’ora in maniera decisamente “creativa” e del tutto personale.