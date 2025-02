Veronasera.it - Due giorni di permesso a detenuto di Rebibbia. Si potrà sposare a Bovolone

Persarà una giornata speciale quella di lunedì prossimo, 24 febbraio. Come riportato da Ansa, il paese si è mobilitato per il matrimonio di Micaela e Ion. Nozze non agevoli perché Ion Nicolae è un cittadino romeno di 51 anni che sta scontando una pena nel carcere di.Il.