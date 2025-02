Genovatoday.it - Due anni di 'pulce nell'orecchio' contro sette e manipolazione mentale: la battaglia contro il 'vuoto normativo'

Leggi su Genovatoday.it

Compie ufficialmente duel'associazione 'La', nata per volontà di Rita Repetto nel 2023, in memoria della sorella Roberta, 40enne di Chiavari morta nel 2020, in seguito all'asportazione di un neo sul tavolo da cucina di un centro olistico a Borzonasca.e.