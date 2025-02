Oasport.it - Dual moguls: Vierela e Kauf si impongono a Beidahu in Coppa del Mondo, Kingsbury fuori agli ottavi

Termina con il successo di Severie di Jaelinla terzultima tappa delladel2024-2025 di di sci freestyle, specialità, in scena questa settimana sulle nevi di, in Cina. Il finlandese, non con poca sorpresa, è riuscito a battere il favorito Ikuma Horoshima nel vis-a-vis finale, ottenendo complessivamente 20.00 punti, cinque in più del nipponico, fermatosi a 15.00. Decisamente più combattuta la sfida della finalina, dove a spuntarla è stato Julien Viel con 18.00, beffando lo statunitense Nick Page, abile a raccogliere 17.00. Situazione particolare in campo femminile, dove Jaelinha avuto la meglio su Perrine Laffont conquistando lo score di 35.00 contro lo zero dell’avversaria che, invece, non ha finito la prova. Copione identico a quanto successo poco prima in small final, con Tess Johnson che ha regolato Kylie Kariotis approfittando del mancato arrivo della connazionale.