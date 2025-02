Cityrumors.it - Dramma per il senatore Occhiuto, il figlio precipita dall’ottavo piano

Il giovane si sarebbe esposto dalla finestra ed è caduto giù, il ragazzo è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza Una vera tragedia ha colpito un volto importante della politica italiana. Francescodell’ex sindaco di Cosenza edi Forza Italia, Mario, èto dalla finestra della sua abitazione ed è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Cosenza.per il, il(Ansa Foto) Cityrumors.itIl giovane, di 30 anni, ètoed è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove, al momento, è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Il giovane è nipote dell’attuale governatore della Calabria, Roberto. Il presidente della Regione sta arrivando a Cosenza.