Dove vedere in tv Galles-Irlanda oggi Sei Nazioni rugby 2025 | orario programma streaming

Il terzo turno del Guinness Seiprende il via al Millennium Stadium di Cardiff e in campo scenderanno i padroni di casa dele l’. Una sfida che sulla carta vede gli ospiti favoriti d’obbligo, con ilche arriva dopo l’addio shock di Warren Gatland e due sconfitte, che si sommano a quelle del 2024,i padroni di casa non hanno mai vinto.Ad affrontarsi due squadre dal morale, e non solo, diametralmente opposto. Il, come detto, ha visto l’addio del suo ct ed è ultima in classifica, con un solo punto conquistato e una crisi ormai iniziata da tempo. L’, invece, non è solo campione in carica, ma ha anche vinto i primi due match e ha nel mirino il titolo per il terzo anno consecutivo.Calcio d’inizio fissato al Millennium Stadium di Cardiff alle ore 15.