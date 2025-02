Sololaroma.it - Dove vedere Aston Villa-Chelsea: Streaming Gratis e Diretta Live del match di Premier League

Leggi su Sololaroma.it

La ventiseiesima giornata diproporrà come piatto forte il bigtrarpool e Manchester City, che si affronteranno domenica 23 febbraio alle ore 17.30. Sfida molto interessante è però quella che va in scena oggi, alle 18.30, alPark,scenderanno in campo, con entrambe le formazioni che proveranno a conquistare punti importanti in vista della qualificazione in una competizione europea. Sguardo dunque puntato al quarto posto, che attualmente è di proprietà dei Citizens, che in questo turno potrebbero perdere punti.Il momento diNonostante occupi il nono posto in classifica, l’è distante solamente cinque lunghezze dalla zona Championsma il rendimento nelle ultime giornate rischia di compromettere la situazione se nonsse esserci una reazione.