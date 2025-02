Dilei.it - Dove Cameron cambia look, il platino della fidanzata di Damiano David conquista

Dopo aver catturato l’attenzione comodamente seduta tra le prime file del teatro dell’Ariston a Sanremo, dalle quali ha potuto assistere alla performance del fidanzatoha fatto ritorno negli States: il motivo di tanta fretta? Il lanciosua ultima canzone, Too Much. E, c’era da aspettarselo, per una star del suo calibro nessuna occasione migliore di questa esiste al mondo per dare una svolta alla propria immagine.e cede al biondo(con frangia)Nota al pubblico italiano per essere riuscita nell’ardua impresa – e questo già basta a meritare tutta la nostra stima – di averto il cuore del bel, ufficializzando la storia d’amore proprio a Sanremo 2025,ha invero alle sue spalle una lunga carriera di successo che comprende musica e cinema.