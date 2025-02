Iodonna.it - Dopo averle sognate, viste nei film e invocate in giornate di ingorghi, finalmente potremmo essere a una svolta

Quante volte, bloccati nel traffico, avete sognato di sollevarvi e lasciare tutti sotto di voi? Presto potrebbe nonsolo fantasia. Alef Aeronautics ha appena fatto la storia testando con successo un’auto elettrica volante in un contesto urbano. Il suo prototipo, la Model A, si è alzato in volo da una strada in California, dimostrando che la mobilità del futuro potrebbemolto più vicina di quanto immaginiamo. Bici e monopattini, le alternative green all’automobile guarda le foto Come funziona l’auto elettrica volante?A prima vista, la Model A sembra un’auto elettrica qualunque, ma nasconde una tecnologia rivoluzionaria: i suoi propulsori integrati nel cofano e nel bagagliaio permettono un decollo verticale.