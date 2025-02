Internews24.com - Donati non si sbilancia: «Inter e Napoli? La favorita per lo scudetto sarà chi delle due farà questa cosa»

di RedazioneL’allenatore ed ex calciatore Massimoha detto la sua sull’ed anche sull’eliminazione del Milan dalla Champions Leaguevistato in esclusiva da MilanNews24, l’allenatore Massimoha commentato l’eliminazione del Milan dalla Champions per mano del Feyenoord e si è soffermato anche sulla lottain Serie A tra.SULL’ELIMINAZIONE DEL MILAN DALLA CHAMPIONS PER MANO DEL FEYENOORD – «Quello che è successo è successo, non si torna indietro e bisogna cercare di arrivare più in alto in classifica possibile. Serve unirsi ancora di più e fare al maglio il finale di stagione, raggiungere la qualificazione in Europa cambia molto rispetto al prossimo anno».PER LO? – «Per lorispondo sempre che laè chi manterrà continuità di risultati.