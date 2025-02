Metropolitanmagazine.it - Donald Trump fa piazza pulita: licenziato il generale Capo di Stato maggiore e cinque comandanti delle forze armate

Non si arresta la rottamazione portata avanti da. Ieri sera, il presidente haildiCharles Brown Jr. e altrigenerali adi Esercito, Marina e Aeronautica. Di norma, i capi più alti in gradoconservano i loro incarichi anche al cambio di amministrazione, ma il tycoon aveva già reso nota l’intenzione di nominare nuovi collaboratori militari, a lui più politicamente affini.Brown è un ex pilota di jet, oltre che un“a quattro stelle”, il grado più elevato tra quelligerarchie dell’Esercito. È, inoltre, il secondo uomo afroamericano a rivestire la carica didinella storia degli USA. A sostituirlo, sarà tale Dan Caine, undell’Aeronautica non molto famoso nell’ambito militare, cheha conosciuto più o meno sei anni fa in Iraq.