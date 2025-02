Lanazione.it - “Don Matteo“, è ufficiale. Riprese da settembre

la troupe di Dontorna a Spoleto a. Ad annunciarlo è il Comune in seguito all’incontro tenutosi a Formello negli studi della Lux Vide tra il sindaco Andrea Sisti, l’assessore Giovanni Angelini Paroli, il responsabile delle attività produttive di Lux Vide, Corrado Trionfera e Livia Leto, organizzatrice della produzione di Don. Ledella celebre fiction inizieranno a giugno a Formello nei teatri della Lux Vide, mentre la presenza a Spoleto del cast e della troupe è prevista a partire dal mese di, con il primo blocco di lavorazione in programma per quattro settimane. I ciak di Don15 riprenderanno poi a novembre (periodo ancora indicativo). In totale le settimane previste in città saranno otto. "Siamo ovviamente molto soddisfatti del rapporto con la Lux Vide e della presenza della fiction Donin città – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti al termine dell’incontro –.