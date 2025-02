Laspunta.it - Domenica ad Anzio arriva Arnievale di Legambiente

Questa domenica 23 febbraio dalle 10 alle 12, presso l'Anfiteatro Sorgente Acqua del Turco, in via del Marinaro ad Anzio Colonia, il Circolo Legambiente Anzio-Nettuno "Le Rondini" organizza "Arnievale". "Arnievale" è un evento all'interno del cartellone del Carnevale anziate 2025, aperto a tutte e tutti, rivolto soprattutto ai più piccoli, ma anche ai loro genitori o accompagnatori.L'iniziativa prevede tanti momenti ludici e di divertimento, musica dal vivo e spazi divulgativi per grandi e piccini.Protagoniste assolute dell'evento di Arnievale sono le api e il loro prezioso ruolo per la vita del Pianeta e per tutta l'umanità. Ad illustrare al pubblico presente la loro importanza sarà, innanzitutto, Antonio Lo Iacono, titolare di un'azienda apistica a Nettuno, in via Vasanello.