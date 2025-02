Lopinionista.it - Domenica 2 marzo ‘Montecitorio a porte aperte’, dal 24 febbraio aperte le prenotazioni on line

ROMA –ci sarà un’edizione di “Montecitorio a” dedicata all’Ucraina in occasione dei tre anni dall’inizio della guerra (24). E’ possibile prenotarsi ona partire dalle 10 di lunedì 24dalle ore 10 attraverso la pagina https://eventi.camera.it/evention/. Alle 10, in Piazza Montecitorio si tiene l’esibizione della Banda musicale dei carabinieri, diretta dal Maestro Vicedirettore Maggiore, Massimiliano Ciafrei.Il concerto si apre con l’Inno nazionale e termina con l’Inno europeo. “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma Capitale eseguirà per ciascun gruppo di cittadini una breve esibizione musicale nell’Aula di Montecitorio, con la pianista ucraina Anna Danchak Zenoviia e gruppi di giovani musicisti provenienti da diverse nazionalità.