Iodonna.it - D’oltre 24 miliardi di paia di scarpe prodotte all’anno, più del 90 per cento finisce nelle discariche. È ora che iniziamo a prendere riciclo e acquisti consapevoli sul serio

. Vi troverete a riunire i vostri abiti dismessi in una borsa, ma solo dopo averli ben selezionati. E quando uscirete per portarli ai più vicini cassonetti su strada (a Milano sono gialli) dedicati solo ai rifiuti tessili, indossate il vostro sorriso migliore. Non pensatelo come un “obbligo” voluto dalla normativa europea che, da gennaio, introduce sanzioni per chi butta vestiti e accessori nell’indifferenziata (e non in contenitori appositi), ma come la prima buona azione della giornata: motivati da quei dati insidiosi che spiegano come l’industria tessile sia responsabile del 10 perdelle emissioni globali di gas serra. Si utilizza il 4 perdelle risorse d’acqua dolce del pianeta, contribuendo al 20 perdell’inquinamento idrico industriale. La rinascita fashion degli zoccoli ortopedici: le calzature anni Sessanta sono tornate X Qualche anno fa, in Lavorare con i piedi.