Dolore immenso nello sport, si ritira a 28 anni un grande campione

Dopo aver mancato la partecipazione agli ultimi Giochi Olimpici di Parigi 2024, l’atleta britco ha optato per il ritiro: tifosi disperatiPer un professionista, per un atleta che ha dedicato gran parte della sua esistenza (compresa, se non soprattutto, l’età adolescenziale, quella in cui i coetanei escono per divertirsi e loivo in odore di carriera deve invece sottostare a rigide regole proibitive) alla disciplina amata, il momento del ritiro è sempre traumatico., sia 28un(Ansa Foto) – Notizie.comIn questo non c’è alcuna differenza tra gli. Nemmeno tra quelli individuali e quelli collettivi. Al netto dellarisonanza mediatica che hanno avuto le decisioni in tal senso di assoluti giganti nazionali ed internazionali (sono ancora vivide le lacrime per gli addii di Francesco Totti nel calcio e di Roger Federer e Rafa Nadal nel tennis), c’è un sommerso diivi che, pur non avendo avuto una carriera di assoluto prestigio (ma certamente più che onorevole) hanno lasciato un segno nel proprio paese.