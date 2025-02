Lanazione.it - ‘Dodici ore di lavoro, sette giorni su sette’. Impresa nei guai: la denuncia partita dagli operai

Leggi su Lanazione.it

Prato, 22 febbraio 2025 – Sfruttamento dele favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. E’ con queste accuse che la Procura di Prato, sotto la guida del procuratore Luca Tescaroli, ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali dell’“Arte Stampa s.r.l.”, con sede legale a Prato, operativa nel settore della stampa di tessuti per abiti da donna, gestita da imprenditori cinesi. Oltre ai reati ipotizzati c’è anche quello di intermediazione illecita. Sebbene fosse stata emessa misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del titolare e del suo principale emissario per l’assunzione di persone prive del permesso di soggiorno, l’attività imprenditoriale è continuata e per questo è scattato il sequestro. Lo sfruttamento lavorativo andava avanti nei confronti di quattordici dipendenti di nazionalità cinese privi di permesso di soggiorno e di almeno altri quattro dipendenti che però erano regolari sul suolo italiano.