Discontinuità continua e nuovi equilibri

In campagna elettorale avevamo parlato di continuità dis, dopo alcuni mesi di governo della Regione Emilia-Romagna possiamo parlare di. Questione di spigoli, questione di punti di vista: ma le decisioni di Michele de Pascale, dopo i due mandati di Stefano Bonaccini, non sono di certo una sorpresa. Il ritiro dell’autonomia differenziata era stato annunciato: fatto. La revisione dei Cau era stata il primo fronte aperto in estate: fatto. Il passo indietro sui punti nascita, aperti solo se sicuri: fatto. La scelta di aumentare i fondi alla sanità, pur se con mancati incrementi statali: fatto. Tutto fatto, mettendoci la faccia: a Michele de Pascale non mancano di certo il coraggio né l’onestà intellettuale e, a partire dall’aumento delle tasse, sa che i cittadini lo giudicheranno con attenzione e sa anche che la sua decisione può sorprendere chi non lo conosce.