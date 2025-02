Lanazione.it - «Discarica di Santa Maria: l'assoluzione di Csai non canella le criticità ambientali del Valdarno»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 22 febbraio 2025 – «di: l'dinonledel. L’intervento di Movimento Consumatori - Sindacato dei Consumatori «Accogliamo con soddisfazione la sentenza didella, società che gestisce ladi, ma non possiamo ignorare lee sanitarie che affliggono il. Questa decisione, infatti, non stabilisce che non ci sia stato inquinamento, ma semplicemente che non è stato dimostrato che sia stato provocato dalla. Non possiamo fare a meno di confrontare la situazione del nostro territorio con quella di Peccioli, dove la gestione dellaha portato ricchezza e sviluppo, mentre nelemergono solo scandali e un preoccupante aumento dei casi di tumore.