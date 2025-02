Ilgiorno.it - Dirigente e professori: "Le barriere si superano"

Leggi su Ilgiorno.it

BUSTO ARSIZIO (Varese)Lunedì, alle 18,30, l’Istituto Tosi presenterà la seconda edizione del progetto “Oltre l’impossibile“ patrocinato dal Comitato paralimpico italiano. "In un momento in cui si investe poco sui giovani e se ne parla spesso negativamente, la nostra scuola vuole dimostrare quanto hanno da raccontare – spiega la, Amanda Ferrario, insieme al professor Paolo Ferrario, responsabile del progetto –. Pedalare con l’umidità in Cambogia, così come col freddo un anno fa in Islanda, è una sfida arricchita dalla presenza di Andrea Devicenzi, che ha vissuto la disabilità alla loro età. Il messaggio è che insieme possiamo fare tutto, persino riprendere in mano la nostra storia". La presentazione del viaggio è anche l’occasione per lanciare un appello a chi vuole sostenere economicamente l’iniziativa.