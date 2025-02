Terzotemponapoli.com - Dionigi: “Non condivido il passaggio al 3-5-2, il Napoli aveva ottenuto grandi risultati con il 4-3-3”

: ”Il Como è abbastanza altalenante nel rendimento e per questo la partita è difficile da decifrare. Non penso che ilsbaglierà la partita come, almeno nell’atteggiamento, non ne sbaglierà nessuna sino alla fine”Nel corso di Radio Marte è intervenuto Davide, allenatore e doppio ex die Como. Queste le sue parole:: ”Lukaku e Raspadori sono due giocatori che devono giocare vicini, perché si completano”“Lukaku e Raspadori sono due giocatori che devono giocare vicini, perché si completano. Tuttavia io nonilal 3-5-2, perchè ilcon il 4-3-3. Ovviamente le assenze e altre necessità hanno indotto un grande allenatore come Conte a cambiare, però a me era piaciuto molto questo sistema e gli azzurri hanno macinato punti e bel gioco con quel modulo.