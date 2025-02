Sport.quotidiano.net - Dilettanti. Terre e La Pieve, missione terzo posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sabato intenso per icon 8 anticipi (ore 15) che riguardano le formazioni modenesi. In Eccellenza va in scena il derby del ’Ferrarini’ fra il Castelfranco sempre fermo a zero (ko El Hatimi) e ildi Castelli (fuori Massari e Ben Driss) tornato al 5°che vincendo per una notte può salire solitario al 3°. In Promozione LaNonantola (ko Boriani e Pederzani) lanciata dal colpo di mercoledì a Rio Saliceto cerca la quarta vittoria di fila sul neutro di Fiorano contro il Baiso per volare in solitaria al 3°. In Prima ’D’ alle 14,30 il Cavezzo quarto riceve il San Damaso, in Seconda ’F’ c’è Real Maranello-Saliceta, in Seconda ’G’ Sermide-Virtus Cibeno e Solarese-XII Morelli (14,30), in Terza ’A’ Prignanese-Academy e in Terza ’B’ la capolista Novese provala fuga ospitando la Monari Nasi quinta.