Dilei.it - Diletta Leotta alle Maldive, i bikini che anticipano le tendenze del 2025

Leggi su Dilei.it

ha deciso di concedersi un periodo di vacanza in una località turistica da sogno. La conduttrice televisiva, infatti, ha raccontato di essere volata, dove ha sfoggiato dei look cheledella prossima estate. I costumi della presentatrice, in particolare, avevano un taglio mini ed erano arricchiti da dettagli gioiello, come impongono i trend per la bella stagione, ie il nuovo tatooha deciso di lasciare i campi da calcio nazionali, da dove commenta le partite, per prendersi un momento di pausa e rilassarsi al sole delle. La presentatrice ha inaugurato il suo periodo di vacanza ai Tropici con un salto in piscina, condiviso nelle stories del suo account Instagram ufficiale. Nel filmato social la conduttrice televisiva sfoggiava unmini verde fluo con contorni e laccetti bianchi.