Difesa l’Italia può e deve giocare un ruolo in Europa Parola di Volpi

L’è una potenza economica, ma sul piano politico e strategico è ancora un continente senza voce, un gigante dai piedi d’argilla in un mondo che non aspetta e che si ridefinisce a ogni scossa geopolitica. La guerra in Ucraina ha reso evidente questa fragilità: mentre gli Stati Uniti trattano con la Russia, mentre le nuove alleanze globali si compongono e si scompongono con rapidità vertiginosa, l’appare spettatrice di un dramma che si svolge sul proprio territorio, ma di cui altri scrivono il copione. Non si tratta più soltanto di alzare i livelli di spesa per la, di rispettare la soglia del 2% del Pil o addirittura superarla. Il punto è più profondo e riguarda la capacità di concepire un destino proprio, una strategia autonoma che sappia esprimere una visione del mondo, e non soltanto un adattamento alle dinamiche imposte da altri.