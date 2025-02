Panorama.it - Dietro le nuove guerre africane

Leggi su Panorama.it

Ogni unità dell’M23 è supervisionata e appoggiata dai corpi speciali delle Forze di difesa ruandesi» denuncia il rapporto al Consiglio di sicurezza dell’Onu del 27 dicembre riferendosi ai ribelli congolesi del Movimento 23 marzo, che si stavano preparando a una clamorosa offensiva. La squadra di esperti che monitora la situazione sul campo denuncia che «almeno tremila-quattromila soldati ruandesi sono rimasti dispiegati nei territori di Nyiragongo, Rutshuru e Masisi», nella zona orientale della Repubblica democratica del Congo (RdC). Non solo: «La gestione di armamenti ad alta tecnologia da parte dell’esercito ruandese sono stati fondamentali per la conquista di nuovi territori». I ribelli, grazie all’aiuto diretto di Kigali, che smentisce seccamente, sono entrati, a fine gennaio a Goma, il capoluogo strategico della provincia del Kivu Nord, riaccendendo il conflitto in Congo.