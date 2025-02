Ilgiorno.it - "Di notte mi mancava il respiro. Dico grazie alla dottoressa di base"

"Ricordo le notti con mancanza di, sembravano interminabili. Con il buio che acutizzava il silenzio. Ricordo sofferenza, solitudine e paura di concittadini che mi chiedevano aiuto per capire come muoversi nel marasma che c’era. Ero indignata, per come venivano gestite tante cose a livello sanitario, senza informazioni, con gente allo sbaraglio, lasciata a sé stessa. E anche la tipologia di informazione, propinata con conferenze stampa televisive assurde, proprio non mi andava giù". È la testimonianza, a cinque anni dallo scoppio della pandemia, di Rosanna Montani, consigliera comunale di Codogno che è stata, con il marito, tra i tanti malati di Covid che hanno superato la mancanza di ossigeno provocata dal terribile virus. "Il 4 marzo l’ambulanza ci ha portati via perché stavamo male.