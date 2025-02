Inter-news.it - Di Marzio convinto: «Inter sta ricevendo segnali sperati da Correa!»

Gianluca Di Marzio si è così espresso prima del fischio d'inizio di Inter-Genoa sui segnali ricevuti da Simone Inzaghi sul fronte Joaquin Correa. IL RAGIONAMENTO – Gianluca Di Marzio si è pronunciato a Sky Sport nel prepartita di Inter-Genoa. Di seguito il suo commento su due protagonisti nerazzurri del match: «Josep Martinez è un portiere che Simone Inzaghi aveva personalmente voluto, in condivisione con la dirigenza, perché convinto del fatto che fosse un calciatore di buona prospettiva e di personalità. È arrivato, ha trovato Sommer davanti, ma ora ha la possibilità di dimostrare il proprio valore. Correa si è presentato bene al ritiro estivo e ha lavorato al meglio. Inzaghi non regala nulla: il fatto che abbia puntato su di lui dimostra che sta ricevendo il responso sperato».