Ilrestodelcarlino.it - Detenuto denuncia: "Picchiato in cella da quattro agenti"

Si è rivolto direttamente al garante regionale Roberto Cavalieri, sostenendo di aver subito un pestaggio in, da parte di alcunidella polizia penitenziaria. Il carcere Sant’Anna finisce ancora sotto i riflettori per l’ennesimo e presunto episodio di violenza nei confronti di unavvenuto – a suo dire – tre settimane fa. Si tratta di un ragazzo in custodia cautelare per tentato omicidio; un 32enne di origine marocchina che sostiene di essere stato brutalmentedaglidella penitenziaria e di essere in grado di riconoscerne almeno due. L’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una perquisizione che ha riguardato la sezione della presunta vittima lo scorso 31 gennaio. In quel contesto gli, entrati all’alba all’interno della suagli avrebbero chiesto di uscire.